В Отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о хищении алкоголя из торговой точки, расположенной на улице Гая. Ущерб, причиненный магазину, составил свыше 6 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торговой точки, изучили записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей маршрут передвижения злоумышленника по торговому залу.

Установлено, что мужчина зашел в торговый зал и, полагая, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал под верхнюю одежду бутылки с алкоголем, после чего не оплатив покупки, покинул магазин.

Полицейскими установлена личность мужчины. 18-летнего местного жителя, ранее привлекавшего к ответственности за аналогичное преступление в Самарском районе, задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенный алкоголь продал случайному прохожему за 3 000 рублей, а вырученные деньги потратил на приобретение продуктов питания.

Отделом дознания ОП по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.