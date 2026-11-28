Самыми необычными новогодними просьбами детей были суперсилы, волшебная палочка и говорящий кот. Об этом 28 ноября рассказал всероссийский Дед Мороз.

«В числе необычных просьб — говорящий кот, волшебная палочка, живая кукла, суперсилы — умение летать и читать мысли», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Всероссийский Дед Мороз в этот же день назвал установление мира во всём мире своим главным желанием. Таким образом он ответил на вопрос о том, какое единственное желание он выбрал бы, если бы мог исполнить его сразу для всех жителей России.

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга 8 ноября. Маршрут составит 24 тыс. км — от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов страны. Всего волшебный состав посетит 65 городов.