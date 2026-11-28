В декабре в России начнут действовать новые правила в сфере миграции, контроля за доходами иностранных агентов и противодействия мошенничеству. Об основных изменениях 28 ноября напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законы и другие изменения, вступающие в силу в декабре. <...> Начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на их привлечение на работу», — написал он в Telegram-канале.

В частности, полноценно заработает ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Как отметил Володин, эти меры направлены на повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией.

Кроме того, усовершенствуется порядок обмена сведениями о счетах, вкладах и операциях иностранных агентов. Минюст сможет запрашивать необходимые данные в электронном виде, а банки и органы власти должны будут предоставлять информацию об их финансово-хозяйственной деятельности в течение трех дней после получения запроса.

Еще одно изменение коснется борьбы с мошенничеством. Банки и микрофинансовые организации обяжут незамедлительно передавать в Бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа, пишут "Известия".