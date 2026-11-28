Неправильное падение, неподходящая экипировка и переоценка собственных физических возможностей могут привести к серьезным травмам при катании на коньках. О том, как подготовиться к выходу на лед, снизить риск повреждений и правильно действовать после падения, 28 ноября «Известиям» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

По словам специалиста, перед выходом на лед необходимо выполнить небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы ног. Для этого подойдут вращения в голеностопных и коленных суставах, а также несколько приседаний.

Особое внимание следует уделить выбору коньков. Они должны соответствовать размеру ноги, надежно фиксировать стопу и голеностоп, не вызывая онемения и нарушения кровообращения.

«Среди наиболее распространенных травм при катании на коньках — переломы лучевой кости и запястья, вывихи плеча, повреждения связок коленного сустава, ушибы копчика и травмы голеностопа», — отметил Малыхин.

Начинающим взрослым и детям врач рекомендовал использовать шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Осваивать катание лучше в часы с меньшим количеством посетителей, избегая сложных элементов и держась подальше от быстро движущихся фигуристов. Также не следует выходить на лед после употребления алкоголя или кататься с телефоном в руках.

Травматолог объяснил, что тяжесть повреждений во многом зависит от положения тела в момент падения. Попытка выставить вперед прямые руки приводит к тому, что основная сила удара приходится на кисти и предплечья.

«Если равновесие потеряно, постарайтесь присесть, сгруппироваться, согнуть ноги и руки, прижать подбородок к груди и мягко упасть набок», — посоветовал специалист.

Родителям Малыхин рекомендовал не торопить ребенка во время обучения, не удерживать его за одну руку и не отпускать кататься самостоятельно, пока он не освоит навыки торможения и безопасного падения. Обучение желательно проводить постепенно под руководством инструктора.