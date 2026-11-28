Правительство России утвердило единый понижающий коэффициент к тарифам на электроэнергию для жителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Как сообщила 27 ноября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, его размер составит от 0,7 до 1, а применять его будут независимо от расположения участка и способа заключения договора с энергосбытовой компанией.

До сих пор льготные коэффициенты действовали только при коллективном оформлении договора между СНТ и гарантирующим поставщиком. Если же владелец земельного участка заключал соглашение с энергосбытовой организацией в индивидуальном порядке, он платил за свет по тарифу для городского или сельского населения, что обходилось заметно дороже.

Теперь постановление уравнивает условия: единый тариф распространяется как на коллективные договоры товариществ, так и на потребителей, которые обратились к гарантирующему поставщику напрямую. Место нахождения участка — в городе, селе или на межселенной территории — роли больше не играет. Соответствующий документ, уточнили в ведомстве, разработала ФАС.

В антимонопольной службе подчеркнули, что принятое решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Если раньше гражданин платил по более высокому городскому или сельскому тарифу, то теперь при условии, что регион принял соответствующее решение, стоимость для него будет рассчитываться по сниженной ставке — как для жителя СНТ, пишет ИА Регнум.