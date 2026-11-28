Среда, 30 декабря, станет последним рабочим днем 2026 года года для жителей Самары, области и всей страны, которые работают по пятидневке. Рабочий день пройдет в обычном режиме. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

По статье 95 Трудового кодекса рабочий день или смену сокращают на час, если они непосредственно предшествуют нерабочему праздничному дню. В этом году сразу за 30 декабря следует перенесенный выходной, поэтому правило о сокращении рабочего дня не действует.

Четверг, 31 декабря, станет выходным по постановлению правительства России № 1466. Кабмин перенес на эту дату выходной с воскресенья, 4 января 2026 года, пишет Самара-МК.