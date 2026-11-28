В Москве состоялся финал авиационного направления Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта».

Три дня десять технологических команд и десять индивидуальных участников из 16 регионов России дорабатывали свои проекты и защищали их перед профильными экспертами.

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Максим Безделин, Вячеслав Андронов и Владислав Городнов дорабатывали задание трека «Умная диспетчеризация для оперативного техобслуживания воздушного судна на перроне» и на финальной защите завоевали третье место.

Источник: Кванториум Жигулёвская долина

Фото: Кванториум Жигулёвская долина