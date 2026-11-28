В России призвали пересмотреть правила льготных автокредитов. В думском комитете по бюджету и налогам выступили за расширение категорий россиян, которые имеют право воспользоваться программами господдержки при покупке машин. По словам первого зампреда Каплана Панеша, более справедливым подходом было бы распространение программы на всех официально работающих и платящих налоги граждан, пишет quto.ru.

«Возобновление программы льготного автокредитования — хорошая новость для тех, кто давно хотел обновить машину. Но если посмотреть на условия, которые там прописаны, возникает много вопросов. За 9 месяцев 2026 года программой воспользовались 123 тыс. человек (программа была приостановлена 30 сентября 2026 года в связи с исчерпанием бюджетных лимитов на программу). Эта цифра свидетельствует о том, что критерии отбора делают программу недоступной», — подчеркнул политик.

По его словам, сегодня воспользоваться льготой может «узкий круг получателей», при этом требования позволяют получить льготный автокредит даже тем, кто подходит под критерии. По мнению Панеша, профильным ведомствам стоит пересмотреть условия и убрать барьеры, которые мешают людям.

«То есть для работника завода, IT-компании или торговли, который хочет обычный автомобиль с ДВС, программа действительно закрыта, и при этом люди этих профессий часто нуждаются в машине не меньше, чем учителя или врачи», — напомнил депутат.

Он подчеркнул, что в России нужно повышать доступность программы и позволить пользоваться помощью государства всем россиянам, которые официально трудоустроены и платят налоги. Помимо этого, Панеш считает, что максимальную стоимость автомобилей стоит увеличить с нынешних 2 до 3 млн рублей.