В преддверии домашней встречи с московским "Динамо" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов рассказал о подготовке команды к заключительным матчам года, сильных сторонах ближайшего соперника и влиянии зимней погоды на тренировочный процесс, пишет Волга-Ньюс.

— У команды осталось два матча до зимней паузы. Как проходит подготовка к заключительным играм года?

— У нас осталось два важных матча. Сейчас мы думаем о воскресенье, 29 числе, а потом будем думать о другом "Динамо". Надеемся, что на трибунах будут болельщики, потому что их поддержка очень важна в каждом матче. Подготовка идет по плану.

— Что можете сказать о сопернике? Какие сильные стороны московского "Динамо" можете выделить?

— О сильных сторонах говорит турнирная таблица: они идут на первом месте. У нас вообще серия игр, в которой мы только что играли с чемпионом, а сейчас встречаемся с командой, возглавляющей таблицу. "Динамо" — очень мобильная команда, которая знает, что хочет делать, и очень хорошо прессингует зонным методом. Это необычно для нашего чемпионата, где многие ориентированы на персональную игру. Мы постараемся что-то этому противопоставить.

— В Самару фактически пришла зима. Как погодные условия сказываются на тренировках и могут ли они повлиять на предстоящий матч? Кому такая погода может быть на руку — "Крыльям Советов" или "Динамо"?

— Результат покажет, кому это будет в плюс. Пока на тренировочном процессе погода никак не сказывается: поле справляется, мы работаем. Как видите, территорию позади нас почистили, мы готовимся к тренировке. Поэтому списывать что-либо на погодные неудобства нельзя.

В ближайшем матче 16-го тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" встретятся с московским "Динамо". Игра пройдет в воскресенье, 29 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало встречи — в 18:30 по самарскому времени.

Фото: ПФК "Крылья Советов"