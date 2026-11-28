В конце года работающие россияне традиционно пересматривают карьерные планы и внимательнее оценивают ситуацию на рынке труда. По итогам опроса 10 000 жителей России, проведённого экспертами Авито Работы и Авито Рекламы, 41% оценивают ситуацию на рынке труда как среднюю: вакансий достаточно, но выбор ограничен, а условия средние.

Ещё 19% считают ситуацию хорошей: на рынке много вакансий с хорошими условиями и зарплатами; 34% — удовлетворительной: выбор вакансий ниже, чем хотелось бы.

С учётом оценки рынка труда респонденты определяют и карьерные планы: 29% работающих россиян планируют сменить место работы в 2027 году. 35% из них рассматривают переход в первые три месяца года, ещё 35% — в течение полугода, 23% — в течение года.

Специалисты, рассматривающие переход на новое место работы в 2027 году, подходят к выбору осознанно и оценивают комплекс условий. Для 46% решающим фактором при наличии нескольких предложений от работодателей станет конкурентная заработная плата, для 40% — гибкий график или удалённая работа, для 32% — бонусы и премии.

При этом реклама на площадках электронной коммерции чаще всего мотивирует респондентов на отклики — так ответили 38% из тех, кто планирует смену работы. Также в числе эффективных каналов респонденты назвали поисковые системы (29%), соцсети (27%) и профессиональные каналы и сообщества (26%).

Главным мотивом, побуждающим к смене работы, остается желание зарабатывать больше — его назвали 46% респондентов, планирующих переход. Еще 31% хотели бы изменить график или формат работы. Среди других причин: 22% опрошенных не видят перспектив карьерного развития в текущей отрасли, 19% испытывают интерес к другой сфере и хотят сменить профессию или специализацию, столько же (19%) хотели бы сменить профиль работы.