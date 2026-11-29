Город Тольятти в Самарской области подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в "Максе".

"Уважаемые тольяттинцы! Сегодня ночью наш город подвергся массированной атаке со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Сухих добавил, что все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На местах падения беспилотников работают экстренные службы.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе сбито больше 20 беспилотников, атаковавших промышленные предприятия, пишет ТАСС.