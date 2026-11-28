Федеральное законодательство не ограничивает количество животных, которых можно содержать в квартире, однако их владельцы обязаны обеспечить им надлежащие условия, соблюдать санитарные и ветеринарные требования, а также учитывать права соседей, рассказал РИА Новости зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Депутат уточнил, что само по себе наличие в квартире нескольких животных не является нарушением. Однако, по его словам, важно, чтобы их содержание не приводило к антисанитарии, не создавало угрозу безопасности и не нарушало покой других жильцов.

"При этом необходимо учитывать региональное законодательство. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность", - заключил он.