Один бутерброд с красной икрой обойдется россиянам в 190 рублей, говорится в исследовании компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

"Расходы на приготовление бутерброда с красной икрой, исходя из медианной цены ингредиентов в магазине (красная икра — десять граммов, масло сливочное — десять граммов, хлеб 30 граммов), составляет 190 рублей", — подсчитали аналитики.

По данным "Платформы ОФД", указанное количество красной икры будет стоить 171 рубль, масла — 16 рублей, а хлеба — три рубля.

Как ранее сообщили в Росрыболовстве, возможны сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, однако нет предпосылок для ажиотажного спроса на продукт. Там подчеркнули, что россиянам хватит красной икры на праздники, включая Масленицу, объемы ее производства уже превысили пять тысяч тонн.