По итогам 2026 года объекты агротуризма Приволжского федерального округа примут около 300 тыс. гостей. По оценке руководителя Центра устойчивого развития РСХБ Натальи Худяковой, средняя стоимость такой поездки в округе выросла на 5%, до 12,6 тыс. рублей, а средняя продолжительность составила 2,5 дня.

Туры на выходные по-прежнему остаются базовым форматом, но растет число бронирований на 3–4 дня. Обычно такие поездки приходятся на даты крупных региональных событий.

Главные тренды агротуризма-2026

По оценке Центра устойчивого развития РСХБ, сегодня в округе работает около 400 агротуристических объектов, на сельских территориях расположено около 1,9 тыс. коллективных средств размещения.

Объем бронирований в 2026 году вырос на 3%, до 290 тыс. При этом до 40% всех поездок проходят по прямым договоренностям туристов с фермерами и не попадают в статистику агрегаторов. Доля бронирований на одного человека увеличилась с 9% до 11%.

В округе становится больше многофункциональных хозяйств, где туризм приносит до четверти общей выручки. По оценке экспертов Центра, рынок агротуризма Приволжья в целом переходит к стадии зрелости, а конкуренция смещается в сторону сервиса и насыщенности программ.