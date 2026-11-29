Космический зонд «Вояджер-1» отдалился от Земли на световые сутки спустя почти 50 лет после запуска. Знаковое для науки достижение омрачилось прекращением передачи данных, хотя сигналы с аппарата продолжают поступать. Зонд находится за пределами Солнечной системы и является наиболее удаленным от Земли объектом, который создал человек, пишут "Известия".

• «Вояджер-1» был создан инженерами НАСА в 1977 году. Он представляет собой десятиугольную призму высотой 47 см и диаметром 1,78 м, к которой с помощью штанг прикреплено дополнительное оборудование. Главным элементом аппарата является тарелка остронаправленной антенны диаметром 3,7 м, с помощью которой он посылает сигналы на Землю. С учетом всех приборов длина «Вояджера-1» достигает 8,6 м.

• Зонд функционирует за счет трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые работают на плутонии-238. Его период полураспада равен 87,7 года, то есть по истечении этого периода двигатели остановятся. Они обеспечивают «Вояджер-1» электрической мощностью в 470 ватт, которой на Земле хватило бы на несколько лампочек накаливания. Система управления зондом оснащена 16-битным процессором и памятью объемом 69 килобайт.

• «Вояджер-1» имеет 11 научных приборов, которые в начале его миссии позволяли ему вести фотосъемку планет и их спутников, изучать их атмосферу и состав поверхности, анализировать магнитные поля и солнечный ветер, определять физические параметры планет по радиосигналам. Информация с зонда может идти на Землю в виде сигналов со скоростью 160 бит в секунду.

• Аппарат также несет в себе послание внеземным цивилизациям. Оно содержится на грампластинке, покрытой золотом для защиты от эрозии. На нее записаны приветствия на 55 земных языках, различные звуки и шумы, а большую часть записи занимает музыка народов мира. Также с помощью аудиосигналов на пластинке зашифрованы 115 фотографий, отображающих жизнь землян. На футляре пластинки схематично изображены инструкция, как ее воспроизвести, и положение Солнечной системы в космосе.