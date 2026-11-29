Россия заняла второе место среди стран G20 по доступности куриных яиц. Дешевле десяток этого продукта стоит только в Индии. Об этом 29 ноября свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе открытых данных.

В Индии средняя стоимость десятка яиц составляет $0,79. В России показатель достиг $1,2, или 101,39 рубля. В тройку стран с наиболее доступными ценами также вошла Индонезия, где десяток стоит $1,24. Следом расположились Китай ($1,33) и Бразилия ($1,65), передает «РИА Новости».

В Японии, Турции и Мексике стоимость продукта составляет от $1,7 до $1,98. В ЮАР и Аргентине десяток яиц обойдется в $2 и $2,12 соответственно. На противоположном конце рейтинга оказалась Дания. Она стала единственной страной G20, где средняя цена десятка яиц превысила $4 и достигла $4,13. В Австралии и Нидерландах продукт стоит почти столько же — $3,98 и $3,9 соответственно.

В Австрии, Люксембурге, на Кипре и в Греции цены варьируются от $3,71 до $3,84. В десятку стран с наиболее дорогими яйцами также вошли Ирландия ($3,63), США ($3,57) и Франция ($3,47).