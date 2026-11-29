Первое обязательное устное собеседование по истории для учащихся девятых классов состоится во втором полугодии 2027/28 учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 29 ноября.

По словам министра, ежегодно новый экзамен будут проходить около 1,5 млн школьников. Ведомство рассчитывает, что испытание станет для подростков не стрессом, а «разговором о своей стране».

«Демонстрационные варианты и порядок проведения будут опубликованы до 1 сентября 2027 года», — цитирует Кравцова «РИА Новости».



Глава ведомства также уточнил, что введение нового предмета в итоговую аттестацию не затронет существующие правила проверки знаний по другим дисциплинам. Итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах сохраняется, его не планируют отменять или заменять экзаменом по истории.