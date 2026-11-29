Об этом сообщили в Соцфонде, пишет ТАСС.

"Запланировано увеличение на тридцать дней оплачиваемого отпуска в период болезни ребенка", - приводит агентство сообщение ведомства.

Сегодня количество оплачиваемых дней на больничном по уходу за ребенком зависит от возраста детей. Для родителей дошкольников их предусмотрено шестьдесят в год, а при болезнях из спецперечня, к которым относятся, например, пневмония, астма, онкология, - девяносто.

Родители ребенка в возрасте от 7 до 15 лет могут рассчитывать на 45 дней оплачиваемого больничного в год, а если несовершеннолетний старше 15 лет, то - на 30.

Лимит считается отдельно на каждого ребенка и на каждого родителя. При этом отпуск по уходу за больным ребенком до восьми лет оплачивается родителям в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. Если дети старше этого возраста, то за первые десять дней листка нетрудоспособности родителям посчитают выплату по стажу, а за остальные ее начислят в размере 50% от среднего заработка.