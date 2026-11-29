Полицейскими разыскивается без вести пропавший Волошин Илья, 2010 года рождения, который 28 ноября ушел из ТЦ "Космопорт", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы, а также сотрудники других подразделений. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 183 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, короткая стрижка.

Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета с надписью красного цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам 88469217640, 102, а также по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 89997010233.