Футбольный клуб «Акрон» объявляет о назначении Сергея Вахтеева исполняющим обязанности главного тренера первой команды, сообщается на сайте ФК.



Сергей Николаевич прошел через вертикаль тольяттинского клуба. В качестве игрока выступал за красно-черных с 2018 по 2021 год, а затем начал тренерскую карьеру. В «Акрон – Академии Коноплёва» Вахтеев работал с командами U-16 и U-17 в качестве ассистента и главного тренера.



В 2025 году 39-летний специалист возглавил «Акрон—2», после чего присоединился к первой команде.



Константин Клюшев, генеральный директор ФК «Акрон»:

– Мы поддерживаем своих специалистов и даем возможность для продвижения и реализации профессиональных амбиций. Сергей Николаевич - уроженец Тольятти, он хорошо знаком с требованиями и работой нашего клуба, так как прошел разные ступени в своем развитии, а также знаком с футболистами первой команды. Рассчитываем, что обновленный тренерский штаб качественно подготовит команду к заключительному матчу первой половины сезона с «Оренбургом». Желаем успехов и проявить себя!