ПФК "Крылья Советов" совместно с РФС объявляет конкурс среди детских садов и школ Самарской области на лучшие новогодние украшения.

В рамках конкурса дети делают новогодние украшения на тему футбола и клуба "Крылья Советов". Специальное жюри выберет лучшие работы. Победители получат подарки от клуба.

Сроки проведения: Конкурс проводится с 25 ноября по 10 декабря.

Как принять участие:

Для участия образовательной организации необходимо:

1) Зарегистрироваться на платформе фестиваля fests.rfs.ru

2) подать заявку на участие в фестивале

3) провести мероприятие и сделать 3 фотографии, включая одну общую с максимальным количеством участников (работ) в кадре

4) в течение 7 календарных дней разместить новость о проведённом мероприятии на официальном сайте организации и (или) на официальной странице в социальной сети с хештегом #футболвшколе

5) загрузить отчёт по соответствующей категории ("Футбольная ёлка") в личный кабинет на портале фестиваля, приложив ссылку на новость

6) разместить ссылку на проведенное мероприятие под постом о конкурсе в аккаунте "Крыльев Советов" во ВКонтакте или MAX.

Для участия в конкурсе обязательна регистрация на платформе фестиваля и отправка материалов.