Бизнесмен и бывший депутат самарской Губдумы Александр Милеев покинул состав совета директоров «Крыльев Советов». Он объяснил, что считает дальнейшее участие в работе органа нецелесообразным после решения ряда задач. Информация появилась в его телеграм-канале 20 ноября.

Милеев уточнил, что занимал должность в клубе с 2013-го, как представитель регионального парламента следил за строительством домашнего стадиона «зелено-бело-синих».

«За годы совместных усилий проделана масштабная работа по укреплению позиций клуба, который сегодня ярко и достойно представляет Самарскую область в российском футболе», — добавил бизнесмен.

Он уточнил, что ключевые цели решили, а его полномочия депутата Губдумы завершились. По этим причинам Милеев посчитал нецелесообразным продолжать работу в совдире «КС» и решил оставить пост там.

Пока после 15 туров «Крылья Советов» занимают девятое место с 18-ю очками. На днях подопечные Сергея Булатова проиграли «Ростову» на выезде со счетом 0:3, пишет Самара-МК.