По данным 2ГИС, за последние 12 месяцев пользователи в России искали бани (открывали карточки с информацией о банях на картах) в полтора раза чаще, чем годом ранее. Пик интереса пришёлся на осень 2026 года: баню искали в 2,2 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом количество бань в 16 городах-миллионниках за последние 12 месяцев незначительно сократилось – на 1,6%. Заметнее всего их число уменьшилось в Краснодаре (−19,3% за год), Самаре и Челябинске (−3,7%). Выросло число бань в Ростове-на-Дону (+9,1%), Волгограде (+4,2%) и Санкт-Петербурге (+3,6%).

В 2ГИС можно найти баню рядом: достаточно ввести запрос в строке поиска. В карточках доступны адрес, телефоны, часы работы, цены и отзывы посетителей.

Визуальные материалы.



По общему числу бань среди миллионников лидируют Москва (426 мест), Санкт-Петербург (350) и Екатеринбург (256). По данным сервиса геоаналитики 2ГИС Про, в Москве больше всего бань находится в Таганском районе (14 бань), Хамовниках (13) и в районах Марьино, Внуково и Тверской (по 12).