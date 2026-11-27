Прокуратурой города Отрадного Самарской области поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего ранее судимого за насильственное преступление местного жителя. Он признан судом виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в июле 2026 года в ходе распития спиртных напитков приятель подсудимого попросил его сходить в магазин за водкой и передал ему свою банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Подсудимый, получив возможность распоряжаться денежными средствами знакомого, кроме заказанной водки купил себе на средства друга одежду и обувь на общую сумму 26 999 рублей, карту не вернул, тем самым похитил денежные средства.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.