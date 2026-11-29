Утром в воскресенье, 29 ноября, экстренные службы региона тушили пожар на кольце Московского шоссе и Авроры. Там вспыхнул автобус 66-го маршрута. Известно, что это был МАЗ. По данным перевозчика, возгорание началось в кабине водителя.

На момент ЧП пассажиров и кондуктора в салоне не было.

Объятый пламенем автобус попал на камеры очевидцев:

63.ру приводит комментарий «Самара Авто Газ».

«По данным диспетчерской службы перевозчика, водитель по инструкции оперативно передал о ЧП всем службам. Сам пытался устранить возгорание. В настоящее время, директором предприятия назначено проведение служебной проверки, собираются материалы для выяснения причин возгорания и привлечения к ответственности виновных лиц. В результате инцидента пострадала только техника», — рассказал 63.RU представитель перевозчика.

В компании также сообщили, что вся техника у них не старше двух лет. Дату выпуска сгоревшего МАЗа пока не уточнили.



В самарском МЧС прокомментировали ЧП с автобусом:



«В 9:33 поступило сообщение о возгорании автобуса в движении по адресу Московское шоссе, 40А. В результате погибших и пострадавших нет, автобус был не на маршруте. Для тушения пожара привлекались 2 единицы техники и 11 специалистов».