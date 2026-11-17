Вчера, 16 ноября, в 15:26 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании автомобиля в посёлке Яицкое на дороге 36К-143, Южное шоссе.

На место происшествия оперативно выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46. По прибытии было установлено, что горит автомобиль Лада Приора. Для борьбы с огнем специалисты подали 1 ствол «Б». Пострадавших, к счастью, нет.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"