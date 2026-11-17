В Самаре продолжается возврат в муниципальную собственность объектов, ранее незаконно выведенных из нее, в том числе путем приватизации. В ноябре 2026 года по итогам судебных процессов истребовано в муниципальную собственность здание бывшего детского сада на ул. Гагарина, 96а. В октябре признаны ничтожными сделки по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 11 тысяч квадратных метров на ул. Солнечной, который не использовался по целевому назначению и был получен незаконным путем. Здание №96а на улице Гагарина площадью 883 квадратных метра, построенное в 1965 году, использовалось как детский сад, а в 2000-е годы было переоборудовано под офисный центр.



«При поддержке и твердой позиции в судах прокуратуры Самарской области город продолжает возвращать себе утраченную муниципальную собственность. Самара получает обратно не просто здания и территории, а возможность создать новое социальное учреждение и спортивные объекты. Считаю, что даже в самые сложные времена необходимо сохранять имущество города и искать возможности для его восстановления и использования на общее благо. История знает немало примеров бездумной приватизации госимущества, которая привела к затяжному кризису. После оформления всех документов можно будет приступать к разработке проектно-сметной документации на восстановление возвращенного имущества», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Отметим, что решениями судов первой инстанции ничтожными также признаны сделки по выводу из муниципальной собственности бывшего кинотеатра «Космос» на улице Сергея Лазо в поселке Управленческом, истребована в пользу муниципального образования территория общего пользования — Лесопарк 60-летия Советской власти в Кировском районе. Кинотеатр площадью около 1130 квадратных метров в поселке Управленческом был открыт в 1961 году и долгое время был главной точкой притяжения для жителей Красноглинского района. В последние годы в нем располагался супермаркет и торговые точки. Лесопарк 60-летия Советской власти площадью около 150 гектаров считается самой крупной лесопарковой зоной в черте Самары — территорию в границах Стара-Загора, Алма-Атинской, Ташкентской и Московского шоссе заложили в 1977 году и передали городу; в 1990-е годы она была выведена в частную собственность.



Напомним, что ранее, в мае 2026 года, в муниципальную собственность Самары была возвращена территория бывшего стадиона «Буревестник» площадью более 23,5 тыс. кв. метров — с сентября 2025 года она имеет статус объекта культурного наследия. Сейчас участок расчищен от объектов торговли, строительного и бытового мусора, в дальнейшем здесь планируется создание спортивного объекта.