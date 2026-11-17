Минпросвещения России разрабатывает законопроекты, призванные унифицировать работу органов опеки и попечительства по всей стране.

Изменения включают создание региональной структуры органов опеки, сохраняя их при этом на федеральном уровне управления. Также планируется утвердить единую федеральную программу подготовки для тех, кто хочет взять ребенка в семью.

Снижение числа детей-сирот в России почти вдвое за последние 15 лет говорит об эффективности текущей политики, направленной на сохранение ребенка в кровной семье. Регионам, включая Самарскую область, дадут время до конца 2030 года для полного перехода на новые стандарты, пишет Самара-АиФ.