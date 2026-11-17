13 ноября в ЦРК “Художественный” состоялся премьерный показ короткометражного мистического триллера “КВОК” самарского режиссера Антона Долганова

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Киностудия Modjo Films впервые показала свой короткометражный триллер «КВОК» самарскому зрителю. Главные роли в картине исполнили, известный по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Автором идеи выступил сам режиссер Антон Долганов, а сценарий был написан в тандеме с Вячеславом Дурненковым. Судя по первым отзывам зрителей, создателям картины удалось сохранить интригу и наполнить фильм той самой загадочностью и мрачностью, присущей жанру триллера.

Режиссер картины Антон Долганов:

«Премьера фильма — это всегда очень трепетный момент. До первого показа ты не знаешь, как зритель воспримет твою историю, и особенно интересно наблюдать за реакцией зала на отдельные сцены. Меня очень порадовало, что «КВОК» вызвал столько эмоций и обсуждений, которые продолжаются и спустя несколько дней после премьеры. Для меня это, пожалуй, самое ценное — когда фильм продолжает жить в разговорах зрителей уже за пределами кинотеатра. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много интересных встреч со зрителями и отзывов».

У самарского зрителя есть редкая возможность увидеть фильм на большом экране в кинотеатре «Художественный»:

20 ноября — 19:00 регистрация по ссылке

https://modjo-films-event.timepad.ru/event/4298436/

22 ноября — 15:30 регистрация по ссылке

https://modjo-films-event.timepad.ru/event/4298460/

23 ноября — 19:00 регистрация по ссылке

https://modjo-films-event.timepad.ru/event/4298466/

Вот лишь некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака, водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне в доме жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной. По традиции, в центре волжского кино, она — Волга, а на время съемок домом для съемочной команды, в составе 30 человек, стали монастырские стены села Винновка. Съемки проходили, в том числе, под водой, что стало большим экспериментом и сопровождалось множеством трудностей.

Сейчас у фильма продолжается активная фестивальная жизнь, которая уже приносит награды:

- Ural Shorts (Нижний Тагил) “Лучший фильм”,”Лучший актер”, “Лучший оператор”

- Хоррор фест ( Москва)

- Будем жить ( Москва)

- Anatomy Crime - Horror International Film Festival ( Афины)

- Girona Film Festival (Жирона)

- Капля (Москва)

Посмотреть трейлер фильма в ВК https://vk.com/video-54756606_456239375

В главных ролях Григорий Чабан и Ольга Ламинская

Режиссёр/продюсер: Антон Долганов

Сценарий: Вячеслав Дурненков

Линейный продюсер: Анна Вишневецкая

Исполнительный продюсер: Виолетта Шулакова

Оператор-постановщик: Вадим Френкин

Художник-постановщик: Анастасия Полякова

Звукорежиссер: Антон Залыгин, Владимир Ананьев

Композитор: Денис Маврин

Режиссер монтажа: Виктор Петров