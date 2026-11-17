Компания «Атлас Трейлер», резидент территории опережающего развития «Тольятти» получила заем федерального Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты». Средства будут направлены на запуск серийного производства надстроек мусоровозов на шасси КАМАЗ. Общий бюджет проекта превышает 2 млрд рублей, из которых 943 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Выражаю благодарность команде Губернатора Самарской области, федеральному Фонду развития промышленности, Минпромторгу России за их внимание и содействие. Слаженное сопровождение и активная поддержка со стороны регионального Правительства в лице Павла Петровича Финка, Ивана Владимировича Манаева и конструктивное взаимодействие с федеральным ФРП позволили нашей компании успешно привлечь льготное финансирование», – прокомментировал директор ООО «Атлас Трейлер» Константин Птушкин.

С помощью займа ФРП компания «Атлас Трейлер» создаст производство надстроек для мусоровозов — специализированных кузовов с системой прессования ТКО, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ поколений К3 и К5 и служат для сбора, уплотнения и вывоза твёрдых коммунальных отходов.

На заёмные деньги предприятие приобретёт высокотехнологичную роботизированную линию сварки надстроек.

После выхода на полную мощность предприятие будет производить до 640 надстроек ежегодно. Компания планирует приобретать сырьё преимущественно российского производства — уровень локализации составляет 70%.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ-2024 между губернатором Вячеславом Федорищевым и руководителем компании «Атлас Трейлер».

«На протяжении всего времени реализации проект находится на постоянном сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Проект предусматривает высокий уровень локализации. Для региона это не просто ещё один инвестпроект, а реальное усиление позиций региона как центра автомобилестроения. И особенно приятно, что за этим проектом стоят люди, которые по-настоящему стараются развивать производство в Тольятти и Самарской области», - отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Напомним, что в мае 2024 года компания «Атлас Трейлер» приобрела производственную площадку. В настоящее время осуществляется реконструкция и модернизация завода, ведётся строительство новых корпусов, закупается высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день в проект вложено более 7 млрд. рублей собственных средств, на заводе уже работает 260 человек. Полноценный запуск завода планируется в 2027 году.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.