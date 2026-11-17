В Госдуме рассматривается законопроект № 619-9, предусматривающий изменения в порядок предоставления жилья собственникам квартир в аварийных многоквартирных домах. Документ внесли 30 сентября, а 29 октября депутаты приняли его в I чтении. Поправки входят в законопроект об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году и изменениях в отдельные законодательные акты. Одна из его задач — пересмотреть условия предоставления недвижимости при расселении аварийного жилищного фонда.

Согласно предложенным положениям, собственник сможет получить другую квартиру взамен изымаемой, если на дату признания дома аварийным у него отсутствовало другое пригодное для постоянного проживания жилье. При определении этого обстоятельства предполагается учитывать как недвижимость в собственности, так и помещения, занимаемые по договорам социального найма или найма жилищного фонда социального использования.

Таким образом, наличие другого жилья может стать основанием для отказа именно в предоставлении новой квартиры. При этом предлагаемые изменения не означают, что собственник лишится права на возмещение стоимости изымаемой недвижимости, говорится в материале «Известий».

Одним из ключевых изменений станет ограничение на повторное предоставление жилья. Законопроект предусматривает однократное получение другой квартиры взамен изымаемой недвижимости. Отдельные положения касаются собственников нескольких жилых помещений в аварийных домах. Если гражданину принадлежат сразу несколько таких квартир, предоставление другого жилья предполагается только взамен одного из помещений по его выбору.

При этом значение будет иметь не только количество объектов недвижимости, но и наличие другого помещения, пригодного для постоянного проживания. Например, если собственник аварийной квартиры располагает еще одним жилым помещением, соответствующим установленным требованиям, это может повлиять на возможность получить жилье взамен изымаемого. Вместе с тем сам факт наличия недвижимости не следует автоматически приравнивать к наличию пригодного для проживания жилья. Применение новых условий будет зависеть от положений окончательно принятого закона и обстоятельств конкретного случая.

Законопроект затрагивает не только основания для получения жилья, но и требования к предоставляемым помещениям. В частности, общая площадь квартиры, предоставляемой собственнику взамен изымаемой, должна быть равна площади прежнего жилья. Новая квартира должна находиться в пределах того же муниципального образования. Переселение в другое муниципальное образование того же региона допускается при наличии письменного согласия собственника.

Возможность переселения в другое муниципальное образование в границах того же региона также предусмотрена, однако для этого потребуется письменное согласие собственника. Эти положения имеют значение для граждан, которым при расселении предлагают недвижимость в другом населенном пункте. Если поправки вступят в силу в рассматриваемой редакции, условия такого переселения будут непосредственно закреплены в законодательстве.