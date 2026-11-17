Мужчины в России постепенно отходят от привычки покупать одежду только по необходимости, рассказали РИА Новости в Lamoda.

"Мужской сегмент - драйвер роста российского модного рынка. По итогам первого полугодия 2026 года мужской ассортимент на Lamoda демонстрирует динамику роста. Эксперты платформы отмечают изменения в поведении мужчины как покупателя одежды и обуви: он чаще возвращается, больше тратит, расширяет гардероб и постепенно выходит за рамки привычного набора вещей", - выяснили в компании.

Так, более двух заказов за первое полугодие совершил 51% мужчин по сравнению с 44% женщин. Три и более заказа сделали 31% мужчин и 25% женщин, а более четырех - 21% и 16% соответственно. При этом абсолютное большинство покупок мужчин приходится именно на мужской ассортимент.

"Мужчина на нишевой модной платформе в первую очередь решает собственную потребность, а не выступает просто покупателем подарков или семейным аккаунтом", - пояснили аналитики.

В целом продажи мужского ассортимента на Lamoda выросли за полугодие на 7% в годовом выражении, а количество заказов - на 4%. Покупателей-мужчин также стало на 7% больше, а количество их заказов выросло на 9%.

"Женщина - регулярный покупатель, а мужчина покупает по необходимости. Наши данные уже показывают иную картину: если мужчина входит в модный сегмент, он довольно быстро становится постоянным клиентом", - прокомментировала директор департамента по закупкам и развитию собственных и модных брендов Ирина Максимова.

Маркетплейс отмечает рост категорий Premium и "Спорт". Первая формирует 18% мужских продаж, выручка растет примерно на 15%. Особенно быстро растут верхняя одежда и брюки. "Спорт" занимает около 29% продаж и растет на 8%.

Среди популярных у мужчин брендов компания назвала Аdidas, Аdidas Originals, Boss, Nike, Puma и Hugo. Наиболее заметную динамику показали Under Armour, The North Face, Boss, Mango Man, Hugo и New Balance.

"Данные за первое полугодие 2026 года показывают, что мужчины меняют устоявшийся паттерн поведения сегмента, становясь самостоятельными игроками модного рынка. Свежие тенденции открывают для брендов возможности пересмотра текущих стратегий и переходу к более активной работе с мужской аудиторией", - заключили аналитики.

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