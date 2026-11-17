Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, собранным сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Сызранское», в отношении местного жителя 1975 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что местный житель в течение двух месяцев незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшей ему квартире 9 иностранных граждан, трое из которых несовершеннолетние.

Оперативниками проведен осмотр помещения, опрошены соседи, изъяты правоустанавливающие документы. Установлено, что в однокомнатной квартире дома, расположенного на улице Королева города Сызрани, где регистрировались граждане соседних государств, фактически не проживали. При оформлении документов собственник жилья предупреждался сотрудниками органов внутренних дел об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно нарушил закон. По данным полицейских, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что помогал друзьям, с которыми познакомился, когда работал кровельщиком в одной из строительных организаций.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.