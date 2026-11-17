В минувшие выходные, 14 и 15 ноября, в самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» состоялись премьерные показы спектакля «Вишнёвый садъ» по одноименной комедии А.П. Чехова. Постановка уже вошла в постоянный репертуар театра.



«Премьера спектакля — это всегда важное событие для культурной жизни Самары. Чеховский «Вишнёвый сад» знаком многим по школьной программе, и театр дает возможность взглянуть на него по‑новому, открыть в нем новые смыслы, вместе обсудить темы, актуальные для разных поколений. Особенно важно, чтобы спектакль увидело как можно больше самарских школьников, ведь «Вишневый сад» побуждает к размышлениям, которые важны в любом возрасте. От всей души поздравляю творческую команду с премьерой и желаю постановке долгой сценической жизни и искренней зрительской любви!» — сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



В центре спектакля — история семьи, которой предстоит решить судьбу родового имения. Его продажа грозит утратой привычного уклада и гибелью вишневого сада. Как подчеркнула художественный руководитель театра «Мастерская» Ирина Сидоренко, постановка затрагивает темы перемен, страха перед будущим, привязанности к прошлому и ответственности за то, что люди оставляют следующим поколениям.



«Мы выбрали «Вишнёвый сад» во многом потому, что эта пьеса входит в школьную программу и остается важной для зрителей разных поколений. Это последнее произведение Чехова, и в нем поднимаются темы, которые не теряют актуальности. Эпохи меняются, поколения сменяют друг друга, но особенно важно не терять свои корни. «Вишнёвый сад» напоминает: каждый из нас отвечает за то, что оставит после себя, за будущее и за тех, кто придет вслед за нами», – сказала художественный руководитель театра «Мастерская» Ирина Сидоренко.



Замысел этой постановки появился у режиссера Александра Мальцева около двадцати лет назад. В своей версии он расширил круг действующих лиц: в спектакль вошли персонажи, которых Чехов лишь упоминает в пьесе, не наделяя их развернутыми репликами.



«К «Вишнёвому саду» я возвращаюсь уже много лет, именно с анализом этой пьесы я когда-то поступал в институт. Для нашего театра это первая встреча с Чеховым, и ставить его, конечно, волнительно. Но если рядом команда единомышленников и ты понимаешь своих Раневскую и Гаева, то возможно все. В чеховских героях мы узнаем их желания, растерянность и надежды. Это наш молодежный взгляд на классику и очередной вызов для театра», – рассказал режиссер-постановщик Александр Мальцев.



Ближайшие показы спектакля «Вишнёвый садъ» состоятся 29 января и 13 февраля 2027 года. Билеты можно приобрести на сайте театра для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15): https://smdtm.ru/afisha.