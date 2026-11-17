В Самарской области проходят три областных конкурса, посвященных безопасности труда и формированию культуры безопасного поведения. К участию приглашаются воспитанники детских садов, школьники и студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования региона. Для каждой возрастной категории предусмотрен отдельный конкурс.



II Областной детский конкурс «Безопасные приключения» проводится для воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. На конкурс принимаются рисунки, поделки и костюмы.



XIV Областной детский конкурс «Безопасный труд в моём представлении» приглашает школьников 1-11 классов, в том числе обучающихся на дому. Участники могут представить рисунки на тему «Безопасный труд в моём представлении» и работы в технике нейроАРТ на тему «Безопасность превыше всего». Эти номинации открыты для всех трех возрастных категорий: 1-4, 5-8 и 9-11 классы. Учащиеся 9–11 классов также могут подготовить видеоролик на тему «Безопасный труд — достойный труд» или комикс на тему «Труд должен быть безопасным».



III Областной студенческий конкурс «Безопасность и охрана труда» рассчитан на студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в возрасте от 15 до 25 лет. Для участия можно выбрать одну из четырех номинаций: рисунок «Безопасный труд в моём представлении», видеоролик «Безопасный труд — достойный труд», комикс «Труд должен быть безопасным» или нейроАРТ «Безопасность превыше всего».



Обязательное условие для всех участников — размещение конкурсной работы в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и других) с комментарием «Участвую в конкурсе БИОТ АРТ!» и хештегом #БИОТАРТ2027. За дошкольников и несовершеннолетних участников публикацию могут сделать законные представители.



Работы дошкольников и школьников принимаются в образовательных учреждениях до 29 января 2027 года. Лучшие из них направят в территориальные конкурсные комиссии. Оригиналы работ, занявших первые места, необходимо отправить в областную конкурсную комиссию до 26 февраля 2027 года.



Студенты могут направить свои работы непосредственно в областную конкурсную комиссию до 5 марта 2027 года по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 218.



Участие в конкурсах бесплатное. Подробные условия размещены на официальном сайте Министерства труда Самарской области. Телефон для справок: (846) 214-32-89.