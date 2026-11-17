Недавно общественники предложили учитывать время на дорогу до работы больше 1,5 часов в одну сторону: включать его в рабочее время или компенсировать. SuperJob узнал, как к этой инициативе относятся сами трудящиеся. В опросе приняли участие экономически активные граждане.



Инициатива учитывать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, обсуждается в обществе. Идею поддерживают 73% самарцев: 40% считают, что время в пути нужно компенсировать, 33% — что его следует признать рабочим. Против инициативы высказались 15%.



Женщины чаще мужчин выбирают компенсацию (42% и 38% соответственно). За то, чтобы включить время на дорогу в рабочее время, — 36 и 30% соответственно. Мужчины немного чаще выступают против инициативы.



Молодежь до 35 лет чаще всего выступает за (82%, в том числе у 46% в приоритете компенсация). Среди 35—45-летних идея нашла поддержку у 74%, вариант «признать рабочим» опережает компенсацию (45%). С инициативой согласны 63% горожан в возрасте 45+, 4 из 10 — за то, чтобы компенсировать.



Чем дольше человек добирается до работы, тем чаще он поддерживает идею. Среди тех, кто проводит в пути больше 1,5 часов в одну сторону, то есть тех, кого предложение касается напрямую, сторонников — 83%.



Однако идея учитывать время в дороге на работу вызывает вопросы. Даже сторонники инициативы опасаются, что в случае ее принятия работодатели начнут отсеивать кандидатов по месту жительства: «И в итоге будут брать на работу живущих в пешей доступности». Противники идеи напоминают, что работу человек выбирает сам («Сотрудник сам выбирает, откликаться ли ему на такие вакансии или нет. Это полностью его ответственность»), сомневаются в том, как вести учет («Как вести учёт этого времени и как его контролировать за частью персонала?»), и предлагают другие решения, например, «разрешить удалённую работу или гибридный график».



Время проведения: 22—29 октября 2026 года