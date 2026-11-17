УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к производству наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен житель региона, 1991 г. р., который создал на территории Богатовского района Самарской области нарколабораторию по производству синтетических наркотических средств с целью последующего сбыта.

Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон общей массой более 3,3 кг, а также оборудование и химические компоненты.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.