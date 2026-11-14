Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме объяснили порядок получения льготных лекарств для детей
В Госдуме объяснили порядок получения льготных лекарств для детей
Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января
Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января
В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП
В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП
В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны
В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны
В Октябрьске на пожаре погибла женщина
В Октябрьске на пожаре погибла женщина
Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя
Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя
в Самаре начали создавать праздничную атмосферу к Новому году
В Самаре начали создавать праздничную атмосферу к Новому году
Галки, белки, зайцы, лисица, олень и даже медведь появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске.
Новые арт-объекты появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.15
-0.83
EUR 91.03
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны

96
В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны

В Приволжском районе задержана 45-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном хранении наркотических веществ.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что обнаружила дикорастущую коноплю на окраине  села, нарвала  и засушила наркосодержащие растения для личного употребления. Данная версия подтвердилась результатами следственных действий.

В ходе предварительного расследования дознавателями назначен ряд комплексных экспертиз, собран характеризующий материал, установлены и допрошены свидетели.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), которое расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения местной жительнице обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств фигурантке назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.  Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
12 ноября 2026, 11:36
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
39-летний житель Самары признался, что сильнодействующие вещества приобрел через сеть Интернет с целью незаконного сбыта на территории Самары и соседних... Происшествия
492
В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси за хранение запрещенных веществ к 3,5 годам лишения свободы
18 октября 2026, 12:36
В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси за хранение запрещенных веществ к 3,5 годам лишения свободы
В ходе опроса ранее не судимый мужчина пояснил, что наркотики принадлежат ему, он периодически употребляет запрещенные средства, которые приобретает через сеть... Происшествия
1027
В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, распространявшие наркотические вещества через тайники
01 октября 2026, 13:38
В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, распространявшие наркотики через тайники
Для обеспечения возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль, телефоны, ноутбук и денежные средства обвиняемых. Криминал
1736
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
990
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
807
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
772
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
720
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
445
Весь список