В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны

В Приволжском районе задержана 45-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном хранении наркотических веществ.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что обнаружила дикорастущую коноплю на окраине села, нарвала и засушила наркосодержащие растения для личного употребления. Данная версия подтвердилась результатами следственных действий.

В ходе предварительного расследования дознавателями назначен ряд комплексных экспертиз, собран характеризующий материал, установлены и допрошены свидетели.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), которое расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения местной жительнице обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств фигурантке назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.