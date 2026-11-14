В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, двое из которых несовершеннолетние.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Промышленном районе Самары, в 20:00 14‑летний юноша, управляя электросамокатом Kugoo 5, будучи в мотошлеме, двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе в направлении улицы Фадеева. В пути следования, напротив дома №146, допустил наезд на припаркованный на краю проезжей части автомобиль Mazda 6. Подростку назначено стационарное лечение.