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В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП

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В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. 

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Промышленном районе Самары, в 20:00 14‑летний юноша, управляя электросамокатом Kugoo 5, будучи в мотошлеме, двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе в направлении улицы Фадеева. В пути следования, напротив дома №146, допустил наезд на припаркованный на краю проезжей части автомобиль Mazda 6. Подростку назначено стационарное лечение.  

Теги: ДТП

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