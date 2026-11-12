В Волжском районе на улице Коммунаров 10-летний мальчик попел под колеса иномарки на переходе

Утром 12 ноября в посёлке городского типа Петра Дубрава произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Solaris - мужчина 1979 года рождения, осуществляя движение по улице Коммунаров со стороны улицы 60 лет Октября в направлении улицы Климова, в районе дома 12, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — мальчика 2016 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля. Пострадавший ребёнок с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицейскими, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области