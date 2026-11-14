Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января

Единое пособие на детей с 1 января 2027 года увеличится на 6,8% в автоматическом режиме. Об этом 14 ноября заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнила, что получать единое пособие могут семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. По словам Лантратовой, Социальный фонд также анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.