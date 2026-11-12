Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ

К сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о возможной причастности местного жителя к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

В ходе проверки полученных сведений, оперативники задержали мужчину на одной из улиц, расположенных в Советском районе областного центра. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, в присутствии понятых полицейские обнаружили на заднем сидении пакеты с белым порошком. Изъятую находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведённым исследованием установлено, что в пакете находилось около 100 граммов сильнодействующих веществ.

В рамках дальнейшей отработки информации, при осмотре местожительства задержанного, в присутствии понятых, полицейские обнаружили более 500 граммов сильнодействующих веществ, которые злоумышленник в жидком виде хранил в холодильнике, а таблетированные - в кухонном гарнитуре. Кроме того, более килограмма расфасованных веществ полицейские изъяли в офисе одного из обществ с ограниченной ответственностью, где работал местный житель.

Всего по данным проведенных экспертиз у мужчины изъято около 2 килограммов различных видов анаболических стероидов и стимуляторов, которые используются как допинг в спорте.

39-летний житель Самары признался, что сильнодействующие вещества приобрел через сеть Интернет с целью незаконного сбыта на территории Самары и соседних регионов.