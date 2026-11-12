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Самарская область вошла в топ-20 по числу заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал"

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Самарская область вошла в топ-20 по числу заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал"

Подведены итоги регистрации на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи. От студентов Самарской области поступило 12 797 заявок.

В юбилейном сезоне олимпиада объединила 68 направлений – от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров. Такой формат позволяет студентам познакомиться с реальными профессиональными задачами, оценить свои компетенции и лучше понять требования современного рынка труда.

«Талантливые студенты есть в каждом регионе России, и география не должна ограничивать их профессиональные амбиции. В Самарской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Самарского государственного технического университета – 1 177 участников, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики – 504 и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева – 394. Участники олимпиады – молодые люди, готовые проверять свои знания на практике и заявлять о себе будущим работодателям. Наша задача – дать им такую возможность независимо от места учебы», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 3 215 студентов, которые подали 12 797 заявок на участие в различных направлениях олимпиады.

Примером профессиональных достижений участников региона стал Эдуард Александровский.   Его путь в инженерной профессии начался в родном городе Тольятти. Участник олимпиады «Я – профессионал» запатентовал совместно с научным руководителем способ термомеханической обработки титановых сплавов для медицинских имплантов. Сегодня он работает инженером научно-технического центра ТМК в Сколково, учится в аспирантуре НИТУ МИСИС и занимается исследованиями сверхупругих сплавов с памятью формы. Важную роль в его профессиональном становлении сыграли образовательные форумы олимпиады: они помогли Эдуарду найти единомышленников и вдохновили серьезно заняться наукой. Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями.

«Сильные университетские школы формируют кадровый потенциал региона, а олимпиада «Я – профессионал» дает студентам возможность продемонстрировать уровень своей подготовки. В Самарской области самыми востребованными направлениями стали «Искусственный интеллект» – 535 заявок, «Программирование и информационные технологии» – 480 и «Нефтегазовое дело» – 478. Для нас важно, чтобы знания, полученные во время учебы, находили применение в задачах работодателей, а таланты молодых специалистов становились основой развития родного региона», – рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап олимпиады, на котором им предстоит выполнить практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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