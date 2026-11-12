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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает к участию в акции «В Новый год — без долгов!»

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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает к участию в акции «В Новый год — без долгов!»

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «В Новый год — без долгов!». Чтобы стать её участником, клиентам энергокомпании необходимо до 31 декабря 2026 года полностью оплатить текущее начисление за отопление и горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — также за холодную воду и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Ещё одно обязательное условие — отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Участникам акции спишут имеющиеся пени (за исключением тех, по которым есть судебные решения). Также при помощи генератора случайных чисел выберем 1 000 победителей, каждый из которых получит приз — 1 000 рублей. Средства будут зачислены на лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Узнать подробности акции можно на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

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