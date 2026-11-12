7-8 ноября 2026 г. представители Общественной палаты Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей, состоявшемся на площадке федеральной Общественной палаты.

Организаторами масштабного мероприятия – Второй Всероссийский конгресс наблюдателей, который проводился при поддержке Фонда президентских грантов, собрал в Москве представителей из всех 89-ти регионов России – выступили движение «Корпус «За чистые выборы», ОП РФ и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). В течение двух дней представители наблюдательского сообщества совместно с юристами, политологами, экспертами в сфере избирательного права обменивались мнениями об организации общественного наблюдения за выборами в регионах и обсуждали перспективы развития института. Участники конгресса оказались едины в оценке: именно тотальный контроль и наблюдение не позволили допустить нарушений на прошедших выборах.

«Более восьми лет мы с вами осуществляем независимый контроль за выборами. Много лет реализуется комплексная программа обучения наблюдателей, которая позволяет на высоком профессиональном уровне вести мониторинг. То, что независимое общественное наблюдение состоялось как институт, не ставится под сомнение. Сегодня для нас приоритет – постоянный контроль за выборами различного уровня», – заявил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков в ходе пленарного заседания конгресса.

Центральная избирательная комиссия РФ зафиксировала позитивную динамику по количеству обращений о возможных нарушениях избирательного законодательства, сообщила член ЦИК России Алена Булгакова: по сравнению с кампанией 2021 года число таких сообщений уменьшилось в четыре раза.

«Выборы – это всегда экзамен для общества, это передовое событие, и с каждым годом избиратель понимает это все больше, потому что именно выборы показывают зрелость общества, зрелость политических сил», – выразил уверенность председатель ассоциации НОМ, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, по мнению которого, рост числа решенных проблем при снижении подтвержденных нарушений свидетельствует о смещении фокуса с фиксации постфактум на оперативное устранение проблем на ранней стадии.

Основная работа участников конгресса велась в рамках четырех основных тематических секций: «Стандарт качества наблюдения: компетенции, методики, ответственность», «Цифровые технологии и искусственный интеллект в избирательном процессе: систематизация технологий, функций и институциональных рисков», «Общественное наблюдение и медиа: как говорить о выборах точно и понятно», «Развитие сообщества участников общественного мониторинга: институциональные механизмы и просветительские практики». В качестве модератора последней выступил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский, возглавлявший региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами-2026. Работа площадки была посвящена долгосрочному развитию института независимого общественного наблюдения и объединила экспертов с целью обсуждения инициатив по сплочению электоральных экспертов и наблюдателей в постоянную, слаженную структуру, поиска новых юридических и организационных инструментов и разработки образовательных проектов и современных методик обучения электоральных экспертов.

По итогам работы Всероссийского конгресса наблюдателей предложено заняться развитием сообщества по пяти направлениям: создавать в регионах центры развития компетенций; заняться проработкой цифровой и когнитивной безопасности наблюдателя; создать ИИ-помощника общественного наблюдателя; внедрить единую интеллектуальную информационно-аналитическую систему общественного наблюдения за выборами; разработать медиамастерскую наблюдателя и продвигать общественное наблюдение как ступень для личностного роста.

«Объединение опыта всех категорий участников поможет нам по итогам конгресса выстроить надежную и уверенную траекторию для дальнейшего развития института общественного контроля», – заметил после представления проектов ответственный секретарь СПЧ, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов. Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев отметил практическую ориентированность представленных проектов.

Специальный экспертный доклад обобщит итоги работы конгресса и прошедшей избирательной кампании. «У участников будет возможность принять участие в его наполнении, доработке и обсуждении», — заверил Алексей Песков.

При подготовке использованы материалы пресс-службы ОП РФ