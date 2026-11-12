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Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате

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Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате

Всероссийский математический диктант, который Т-Образование проводит по всей России с 2024 года, в этом году впервые пройдет в международном формате — к нему смогут присоединиться иностранцы, говорящие на английском языке. Принять участие онлайн можно будет из любой точки мира.

Очное участие будет доступно по всей России на более чем 70 площадках, а также в Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. 

Международный математический диктант — ежегодное просветительское мероприятие, запущенное Т-Образованием (образовательная платформа Т-Банка) в 2024 году. Событие приурочено к празднованию Дня математика в России 1 декабря. В первый год диктант объединил более 70 тысяч онлайн-участников по всей России и более 1 тысячи человек на очной площадке в Москве. В 2025 году география расширилась до 18 российских городов, количество участников составило около 100 тысяч человек. 

Миссия проекта — поддерживать интерес к точным наукам и распространять традиции русской математической школы в России и за рубежом. Для Т-Образования это продолжение системной работы по популяризации математики — науки, которая лежит в основе технологий цифровой экосистемы Т-Банка. 

В России диктант пройдет 29 ноября на более 70 площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской области, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Перми, Приморском крае, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах. Решать задачи можно будет в Центральном университете, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ и других ведущих вузах страны, а также в региональных ИТ-хабах Т-Банка. Полный перечень площадок будет представлен на сайте.

Задания диктанта будут доступны в формате теста на платформе Т-Образования, результат отобразится сразу после завершения всех задач. 

В этом году задания Международного математического диктанта разделены на три уровня сложности, рассчитанных на участников с разной подготовкой: 

  • первый уровень — задачи по математике, соответствующие школьной программе 2–4 классов;
  • второй уровень — для участников с более уверенной математической подготовкой, соответствующей программе 5–8 классов;
  • третий уровень — задачи по программе 9–11 классов, в том числе повышенной сложности.

Участники очного формата смогут подробно расписать ход решения задач и получить разбор от экспертов. Помимо написания диктанта, на площадках пройдут лекции преподавателей ведущих вузов и специалистов Т-Банка, шахматные турниры, математические игры, экскурсии и другие образовательные активности. 

По итогам диктанта на каждой площадке будут определены по три победителя в соответствии с уровнем сложности. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки от Т-Образования.

Участие в Международном математическом диктанте бесплатное, возрастных ограничений нет. Регистрация открыта на сайте до 27 ноября.

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