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Росгвардейцы задержали самарца в краденой одежде в том же магазине, из которого она была похищена

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Росгвардейцы задержали самарца в краденой одежде в том же магазине, из которого она была похищена

В вечернее время на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из спортивного гипермаркета, расположенного на Южном шоссе в Куйбышевском районе Самары. Дежурный незамедлительно направил на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны войск правопорядка.

Работник магазина пояснил прибывшим стражам правопорядка, что нажал кнопку тревожной сигнализации, поскольку в торговом зале находился злоумышленник. Внешность одного из посетителей совпадала с приметами гражданина, пару дней назад совершившего кражу спортивной одежды – факт хищения персонал выявил с помощью записи камеры видеонаблюдения. Добычей вора стали олимпийка, штаны и куртка-бомбер общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину – жителя Чапаевска 1995 года рождения. Стоит отметить, что в момент задержания он был одет в похищенные из гипермаркета вещи.

Задержанный дал признательные показания. Росгвардейцы сообщили о случившемся в отдел полиции, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теги: Росгвардия

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