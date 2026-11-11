популярность ЗОЖ подстегнула рост продаж протеиновых продуктов

Стремление россиян вести здоровый образ жизни способствовало росту продаж протеиновых продуктов — батончиков, кисломолочных напитков, молочных коктейлей, сыров и йогуртов. За год реализация таких товаров во всех категориях увеличилась на 63% и достигла 37,6 млрд рублей, подсчитали в NTech. Представители розничных сетей подтверждают эту динамику и отмечают еще более заметный рост спроса. Однако эксперты предупреждают: маркировка «протеин» на упаковке нередко становится маркетинговым ходом, позволяющим продавать привычные продукты дороже.

Россияне рекордно увеличили покупки продуктов с повышенным содержанием белка. Особенно заметно выросли продажи молочных коктейлей, производство которых запустили в 2025 году: за девять месяцев они увеличились в 64,4 раза, до 6,5 млрд рублей. Реализация рассыпчатого творога выросла в 3,4 раза, до 724 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики компании NTech, изучив продажи в розничных сетях всех форматов, включая онлайн, за девять месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

Кроме того, по данным аналитиков, продажи мягкого творога выросли втрое, йогурта — на 76%, конфет и шоколада без сахара — на 74%, молочных пудингов — на 62%, молочных напитков — на 53%.

В целом за год продажи протеиновых продуктов во всех категориях увеличились на 63%, до 37,6 млрд рублей. Наиболее заметный рост пришелся на молочную продукцию — на 130%, до 23,7 млрд рублей, пишут "Известия".