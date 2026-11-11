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В Самаре спрос на золотые украшения вырос на 28%

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В Самаре спрос на золотые украшения вырос на 28%

Аналитический центр SOKOLOV изучил данные о продажах золотых украшений в розничных магазинах бренда в Самаре за январь–сентябрь 2026 года и сравнил их с аналогичным периодом прошлого года.
За первые девять месяцев 2026 года спрос на золотые украшения в Самаре вырос на 28%. По России показатель увеличился на 11%. Среди городов лидерами по динамике стали Омск (+54%), Тюмень (+50%) и Волгоград (+27%).


Средний чек покупки золотого украшения в Самаре за первые девять месяцев 2026 года составил 31 310 рублей. По России он достиг 31 965 рублей. Самые высокие средние чеки зафиксированы в Москве (39 670 рублей), Санкт-Петербурге (38 071 рубль) и Сочи (37 545 рублей).


Чаще всего самарцы выбирали золотые украшения без вставок. Среди изделий со вставками наиболее популярными стали украшения с бриллиантами и синтетическими алмазами. В выборе цвета золота лидировали красное и белое золото.


Вырос и спрос на украшения с покрытием Вермель. В сентябре 2026 года по сравнению с январем он увеличился в 5,5 раза в Самаре. По России показатель увеличился в 8 раз.

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