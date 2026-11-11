Самарская область стала победителем премии «Маршрут года» в шести номинациях

9 ноября в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года», в котором приняли участие 257 проектов из 41 региона. Проекты Самарской области получили награды в шести номинациях.

Гран-при в номинации «Маршрут, посвященный Году единства народов России», получил проект «Самоцветы Приволжья» (Куйбышевский филиал АО «ФПК»).

1 место в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» — проект «Крылья науки» (АНО ЦДТ «Лаванда», автор — Соловова Алла Борисовна).

1 место в номинации «Лучший активно-приключенческий маршрут» — проект «Рассвет в Жигулевских горах + кофе — яхтинг» (Лодочникова Ольга Константиновна, ООО «ЯХТЫ МС», Мейтис Наталья Михайловна, г. Тольятти).

2 место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» — проект «Последний школьный вальс» (АНО ЦДТ «Лаванда», Новоселова Юлия Васильевна).

3 место в номинации «Маршрут инклюзивного туризма с доступной средой» — проект «Туризм без границ» (ГБУ СО «Туристский информационный центр»).

Специальный диплом «За поиск сценария для автомобильного семейного путешествия» в номинации «Лучший маршрут автомобильного туризма» — проект «В поисках аленького цветочка. Самарская область» (ГБУ СО «Туристский информационный центр»).

Фото – министерство туризма Самарской области